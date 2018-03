Bce: tassi invariati, “disoccupazione ancora alta”

Di:

Roma – LA Bce lascia invariato il costo del denaro che resta così al suo minimo storico.. Resta all’1% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e allo 0% quello sui depositi.

La disoccupazione nell’area Euro “resta alta”, evidenzia il presidente della Bce, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio. Gli ultimi dati confermano ulteriormente che l’inflazione nell’eurozona dovrebbe rimanere sotto tono e “il miglioramento graduale dell’attività economica”. I tassi resteranno “al livello attuale o più basso” per tutto il tempo necessario.La Bce manterrà la sua politica monetaria accomodante “tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa a Parigi.

“Draghi ha assicurato che la Banca centrale europea è pronta a prendere in considerazione tutti gli strumenti a sua disposizione contro una ancora fragile crescita della zona Euro. “Siamo pronti a prendere in considerazione tutti gli strumenti a nostra disposizione”, e la Bce, ha sottolineato, manterrà la sua politica monetaria accomodante “il tempo necessario”.

L’instabilita’ politica in Italia e in altri Paesi, però, “puo’ essere negativa per le speranze di ripresa” nazionali ma “non ha intaccato le fondazioni dell’Eurozona come accaduto in passato”, grazie alla maggiore credibilita’ dei conti pubblici e all’intervento passato della Bce. Lo ha affermato il presidente della Banca centrale europea, Mario draghi.

Interpellato nello specifico sulla situazione politica italiana, Draghi ha risposto: “posso commentare in termini generali; se si guarda a periodi di instabilita’ politica come quelli attraversati dalla Grecia, dal Portogallo e oggi dall’Italia, si vede che in questi Paesi l’instabilita’ mina le speranze di ripresa ma non pone relativamente pericoli per i fondamenti dell’Eurozona come accadeva pochi anni fa”. “L’Eurozona e’ diventata piu’ resistente”, ha proseguito Draghi, “e cio’ e’ dovuto a tre motivi: i sostanziali progressi dei governi in termini di credibilita’ fiscale e, fino a un certo punto, di riforme strutturali; le ‘Omt’ della Bce e i significativi progressi della governance europea nel 2012”.



