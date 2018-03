Manfredonia, “Progetto Nicodemo”, “anziani protagonisti nella propria città”

Di:

Manfredonia – SI è appena celebrata, il 2 ottobre, la giornata dedicata ai nonni, che subito sabato 5 ottobre riparte il progetto ‘Nicodemo’, un programma a carattere socio-ricreativo rivolto agli anziani del quartiere Croce-Di Vittorio e promosso dalle suore della carità di Santa Giovanna Antida dell’istitutodi Manfredonia in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Manfredonia. Tale iniziativa che si svolge ormai da circa sette anni, copre un arco di tempo che va da ottobre a giugno e vede coinvolti un centinaio di anziani, uomini e donne, provenienti a dire il vero da ogni parte della città.

Per due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato, a partire dalle ore 16 alle 19.00, gli anziani hanno la possibilità di

incontrarsi per trascorrere delle ore insieme all’insegna della socializzazione e dell’aggregazione presso l’Istituto delle suore che si trova in via E. Giustino. E’ un modo per non sentirsi soli ed esclusi, ma fortemente integrati e partecipi della vita sociale.

Tra le attività proposte per l’anno sociale che sta per iniziare ci sono:

– la ginnastica dolce (sia il mercoledì che il sabato), il cui scopo è aiutare gli anziani a muoversi in modo armonico per prevenire disturbi motori e per tonificare parti del corpo spesso irrigidite;

– incontri con medici specialisti per la prevenzione di malattie, e per un uso equilibrato e corretto dei farmaci;

– incontri di natura culturale e artistica per tenere attiva la mente, stimolare la curiosità e allargare le proprie conoscenze;

– visite guidate sul territorio per amare di più il patrimonio artistico in esso presente;

– momenti di svago e giochi, di ballo e di musica insieme.

– Gita di fine anno;

– Stesura del giornalino.

Accanto a tali attività, ci saranno anche momenti di preghiera e di riflessione su varie tematiche esistenziali, legate al benessere interiore e alla accettazione delle situazioni difficile legate alla terza età. Ogni sabato si tiene la Lectio di commento al vangelo della domenica. Chi fosse interessato, sabato 5 ottobre ripartono le attività, alle ore 16.00, presso suore della carità di Santa Giovanna Antida dell’istituto S. Francesco da Paola di Manfredonia.

Redazione Stato