D’Apolito – Ricucci: “Nasce gruppo consiliare Mattinata Libera”

Di:

. ”Noi sottoscritti consiglieri comunali, Raffaele D’Apolito e Valentina Ricucci, comunichiamo la nascita del gruppo consiliare “Mattinata Libera”, gruppo consiliare indipendente e autonomo dal gruppo di maggioranza “Mattinata Riparte”. Tale decisione, resasi necessaria e opportuna a seguito, rispettivamente, delle dimissioni e della revoca, consentirà alla nostra comunità di avere uno strumento in più in grado, si spera, di stimolare e approfondire temi e problematiche a cui la maggioranza sembra del tutto insensibile e non in grado di dare delle risposte utili.

In questi mesi abbiamo cercato, – dall’interno e senza esiti apprezzabili, – di dare impulso e vigore all’azione amministrativa che, però, è continuata ad essere insipiente, inefficace e del tutto inidonea ad affrontare le sfide sul tappeto. Riteniamo che il sindaco Michele Prencipe sia privo di qualsiasi visione per la nostra comunità, se non proprio completamente inadeguato. Vorremmo poter dire di essere all’opposizione, ma, per un tale onore e un tale rilevante compito, occorre una maggioranza che governa e che decide, che produce delibere di giunta e che sia in grado di portare obietti in consiglio comunale.

Il che, evidentemente, non avviene e, temiamo, non possa avvenire mai, finchè avremo una maggioranza silente sull’immobilismo e sulla mancanza di idee del Sindaco, il quale, a più riprese, ha detto che non si dimetterà mai, con ciò centrando la vera soluzione per superare l’attuale impasse amministrativo: appunto, le sue dimissioni! Noi riteniamo, infatti, che solo la sua coscienza e le sue intime riflessioni potranno indurlo a ritenere che la cosa migliore da farsi sarebbe eliminare l’ingombro che, con la sua inadeguatezza e con il suo immobilismo, impediscono ed impediranno alla nostra comunità la via dello sviluppo e del progresso”.

(Mattinata, 03 ottobre 2015)