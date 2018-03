ph RLDS (03.10.2015)

San Giovanni Rotondo, 03 Ottobre 2015 – Venerdì scorso, 2 ottobre, presso il reparto di Oncologia Pediatrica del Poliambulatorio di San Giovanni Rotondo, lo Staff organizzativo del Rally Città dei Santi ha consegnato, alla presenza del primario e del personale, la somma devoluta in beneficienza all’A.G.A.P.E. (Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici) proveniente dal ricavato della lotteria “Vinci e Regala un Sorriso” abbinata alla competizione automobilistica svoltasi lo scorso 19 luglio. Cortese accoglienza e gratitudine nei confronti degli organizzatori di questa prestigiosa manifestazione, che già punta alla sua prossima, seconda edizione del 2016. Ufficio Stampa e Comunicazione Rally Città dei Santi Salvatore Taronno Rally Città dei Santi: consegna donazione all’A.G.A.P.E. ultima modifica: da

