Cerignola. Due arresti su ordine di carcerazione

Cerignola. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Raffaele Strafile, classe 1973, su ordine di esecuzione per la carcerazione. Il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata.

Dovrà espiare la pena di anni 2 e 4 mesi di reclusione, pertanto dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Foggia.

La rapina risale ad un evento avvenuto nel marzo 2006, quando Strafile fu tratto in arresto in flagranza di reato dagli Agenti del predetto Commissariato, per aver commesso una rapina aggravata ai danni di una macelleria a Cerignola, armato di pistola giocattolo.

Ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Potito Paccari, classe 1976, in ottemperanza all’ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva a seguito di revoca della detenzione domiciliare.

Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trani, deriva dalla unificazione di pene concorrenti, in seguito al quale il predetto dovrà espiare la pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito Paccari è stato associato nel carcere di Foggia.