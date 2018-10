“La lobby del gioco d’azzardo gioca le ultime carte”

Di:

La Commissione Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia ha approvato (assenti giustificati i Consiglieri del Movimento 5 Stelle) la proposta di rinviare l’applicazione prevista dalla legge regionale 43/2013 del “distanziometro“ 500 metri di distanza tra sale, apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto e impianti sportivi, con scadenza il 20 dicembre prossimo, fino alla data di emanazione del Testo Unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP) da parte del Parlamento italiano: cioè alle calende greche!!!

A sostenerlo è l’attivista troiana Grazia Manna.

La proposta della Commissione non vincolante, dovrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio Regionale prima del 20 dicembre. Senza la proroga, riferiscono gli operatori del gioco d’azzardo, l’80% delle sale gioco presenti sul territorio pugliese, tra cui 800 agenzie di scommesse (l’87% del totale), sarà obbligato a chiudere, mettendo in pericolo 6 mila imprese e 20 mila posti di lavoro “milioni e milioni di introiti senza grossi dispendi di energie“ aggiunge l’attivista.

Senza modifiche alla legge regionale 43/2013, contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP) e con la chiusura dell’80% delle sale da gioco salveremo, a mio modesto avviso, un numero di gran lunga più elevato di famiglie pugliesi dal lastrico o disastro economico.

In Italia assistiamo ad una continua espansione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. In effetti, dall’andamento delle statistiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relative alla quantità di denaro giocato, dati aggiornati al 2017, abbiamo superato 101 miliardi di euro.

I dati – evidenzia Grazia Manna – classificano la Regione Puglia in ottima posizione, altresì, secondo l’AGIMEG, Campania, Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia, sono le Regioni in cui si sono registrate le maggiori giocate e perdite online, negli ultimi anni.

La crescita “dell’offerta” delle tipologie e delle modalità del gioco (sale Bingo, sale giochi, slot-machine, giochi online, ecc…), con il conseguente aumento della platea dei giocatori, ha fatto anche esplodere il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, come vera e propria patologia da prevenire e curare.

La Regione Puglia, in materia di contrasto alla diffusione del GAP, ha dato impulso ad attività volta a prevenire ed a contrastare le dipendenze dal gioco, prevedendo l’individuazione del trattamento terapeutico e del recupero dei soggetti coinvolti nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; divulgando l’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto; a rafforzare la cultura della responsabilità.

La modifica delle scadenze, approvata dalla Commissione regionale Sanità e Servizi Sociali, va in tutt’altra direzione, accoglie le istanze e la salvaguardia delle rendite di posizione della lobby del gioco d’azzardo, ma dimentica il grido di dolore di tante famiglie rovinate da questo assurdo e non tollerabile fenomeno, denuncia l’attivista troiana.

Io sono dalla parte delle famiglie rovinate. E tu, da che parte stai?