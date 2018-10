Manfredonia. Domande per il servizio mensa

Di:

Manfredonia. La dirigente dei Servizi educativi – Scuola e diritto allo studio della Città di Manfredonia, Maria Sipontina Ciuffreda, rende noto che, al fine di consentire all’ufficio l’istruttoria delle istanze del servizio mensa, la scadenza per la presentazione delle domande per usufruire di tale servizio è fissata per venerdì 19 ottobre 2018.

Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Pubblica istruzione, in via Maddalena 29, che effettuerà apertura straordinaria al pubblico, da giovedì 4 a venerdì 19 ottobre, proprio per accogliere le istanze per la mensa. Ci si potrà recare, infatti, tutti i giorni della settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

E’ altresì importante sottolineare che “le eventuali situazioni debitorie relative agli anni precedenti – comunica la dirigente Ciuffreda – precluderanno l’accesso alla fruizione del servizio, fino alla regolarizzazione degli stessi”.

