Mappatura delle discariche Comunali, conferenza stampa

Foggia. La normativa che impone ai Comuni l’utilizzo di discariche controllate, ovvero realizzate con accorgimenti mirati alla salvaguardia dell’ambiente, entrò in vigore nel 1981. Prima di quella data le aziende di smaltimento dei rifiuti non erano obbligate a utilizzare tutte quelle accortezze atte a prevenire danni ambientali.

Viste le premesse dal dopoguerra al 1980 dove si sono versati i rifiuti di Foggia e cosa c’è oggi sopra e vicino a quelle discariche dismesse?

I Consiglieri Comunali Vincenzo Rizzi e Marcello Sciagura con i militanti di Italia in Comune Vi aspettano giovedì 4 ottobre alle ore 10.30 nell’ufficio destinato al gruppo misto C\o la palazzina delle Commissioni Permanenti per illustrarvi cosa abbiamo scoperto.