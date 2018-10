Raid a Macerata:12 anni per Luca Traini

Di:

Macerata. Condanna di 12 anni di reclusione per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d’armi, danneggiamenti con l’aggravante dell’odio razziale. L’uomo, di 29 anni, “è stato riconosciuto capace di intendere e di volere”:

“In carcere ho capito che il colore della pelle non c’entra”. “Volevo giustizia per Pamela”. “Ringrazio comunque la polizia penitenziaria per come sono stato trattato in carcere”, ha detto Traini.