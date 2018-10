Sanità. Tutti a Foggia per le selezioni. Previsti 30mila candidati per 2445

Sta per partire il conto alla rovescia per il «concor­sone» di Puglia, le prove per selezionare a Foggia 2445 Operatori socio-sanitari per tutti gli ospedali pugliesi. A Foggia sono previste 190 as­sunzioni di «Oss» ai “Riuniti” e 210 nei nosocomi dell’Asl. Tempi brevi per il bando che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 5 ottobre, poi le domande. «Per le selezioni prevediamo blocchi di 500 candidati al giorno, dipende dal numero delle do­mande», dice Vitangelo Dattoli direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria.

fonte ondaradio