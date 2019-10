AIGA Foggia. Bonafede “Superamento esame di Stato casuale e non meritocarico”

“…..l’Esame finale che attualmente non risponde a criteri di razionalità e troppo spesso si presta a esiti casuali e non sempre rispondenti agli effettivi meriti degli aspiranti avvocati.”

Queste le dichiarazioni rese ieri dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso dell’incontro che si è tenuto alla Pontificia Università della Santa Croce tra il CNF, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le Unioni Regionali Forensi.

È offensivo per coloro che con impegno, passione, sacrificio e determinazione hanno superato l’esame di avvocato sentir dire al Ministro che si tratta di “esiti casuali e non

sempre rispondenti agi effettivi meriti degli aspiranti avvocati”

È altresì offensivo per coloro che non sono riusciti a superare l’esame di avvocato poiché

getta pesanti ombre sulle modalità di accesso alle professione, da un lato scoraggiando il ritentare l’esame, dall’altro contribuendo a non responsabilizzare gli aspiranti avvocati circa la necessità di un eventuale maggior impegno nella preparazione dell’esame.

Dichiarazioni, dunque, che a nostro avviso denotano un livello di populismo che, sebbene ormai noto nel panorama politico italiano, non può giungere persino ad intaccare aspetti che riguardano il futuro degli studenti, aspiranti avvocati, delegittimando al contempo chi quell’agognata abilitazione alla Professione l’ha ottenuta.

È opportuno che il Ministro, con il quale condividiamo la necessità di una riforma dell’accesso alla Professione, provveda quanto prima, ascoltate le rappresentanze istituzionali ed associative, ad adottare quei correttivi necessari, ed altresì predisponga accurati controlli al fine di evitare che il superamento dell’esame di Stato sia, come ritiene, frutto del caso e non del merito.