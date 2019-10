Avvocato Vanni Salcuni “Stato Quotidiano, la mia home page”

Di:

Manfredonia, 3 ottobre 2019. ”La home page, pagina iniziale, è solitamente la prima pagina che appare quando si apre un browser. Da diversi anni, ormai, Stato Quotidiano è la mia pagina iniziale, quando apro il programma di accesso ad internet installato sul mio pc.

Significa che ogni mattina Stato è la prima cosa che leggo, mentre ancora assonnato gusto il caffè.

In passato altri siti d’informazione hanno lottato per conquistare la posizione ma Stato, ormai, non lo smuove più nessuno.

Giuseppe De Filippo deve essere orgoglioso della sua creatura, curata e difesa strenuamente anche nei momenti più difficili che, inevitabilmente, accompagnano la vita di una testata giornalistica online.

Oggi è veramente complicato fare giornalismo, in un mondo che chiede “tutto, subito e gratis”. Gli articoli, tutti gli articoli, anche quelli frutto di impegno e fatica vengono macinati dall’inesorabile scorrere delle notizie per soddisfare un lettore sempre più bulimico ma molto meno attento.

Una volta i quotidiani cartacei “chiudevano” in serata e i giornalisti potevano andare a dormire. Non è così per l’informazione online perché il mondo non si ferma mai e se non pubblichi subito la notizia di un fatto avvenuto all’una di notte, la mattina rischi un articolo obsoleto e vecchio anche se per poche ore.

Giuseppe è sempre sul pezzo. Le notti insonni mostrano i loro segni sul viso quando lo incontri al solito bar.

Stato Quotidiano ha, con perseveranza, conquistato il primato nell’informazione a Manfredonia e mantiene una posizione di rilievo in provincia di Foggia. E’ il frutto della credibilità mostrata sul campo grazie ad una ferma neutralità politica e ad una crescente professionalità.

Dieci anni di attività consentono di tracciare un bilancio lusinghiero, con l’augurio che al successo professionale si accompagni quello economico perché il lavoro va sempre ricompensato e gli investimenti pubblicitari non devono mai mancare anche nei momenti di crisi.

Adesso non resta che attendere la nuova veste grafica e una perfetta navigabilità del sito anche da cellulare.

Buon compleanno!

A cura dell’Avvocato Vanni Salcuni,

titolare dell’omonimo studio legale insieme alla moglie Iris Di Gennaro ed al collega Gaetano Santamaria