“Bombe d’acqua” nel Foggiano: tempo in peggioramento con piogge e temporali

METEO PUGLIA: GIOVEDI’: La perturbazione entra in azione portando un peggioramento del tempo con precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale o rovescio, su gran parte di Molise, Puglia e Basilicata. Tendenza a miglioramento in serata su Molise, alta Puglia nonché a fine giornata sui restanti settori, eccetto che sul Salento meridionale. Venti tesi meridionali in rotazione a N-NO dalla serata. Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi o molto mossi.