Dieci anni ! Troppi, pochi, giusti, utili, ininfluenti?

Di certo “StatoQuotidiano“ compie dieci anni!

Non è stato anagraficamente il primo, nella città, ma è diventato il più seguito, quello da consultare per i tanti manfredoniani (e pugliesi) lontani.

Per capire cos’è oggi, ”StatoQuotidiano”, cosa rappresenta nel contesto cittadino e della provincia, bisogna necessariamente guardarsi indietro, analizzare il contesto in cui è nato, le azioni intraprese, le politiche messe in atto.

Solo così si comprenderà la felice intuizione del suo direttore: dare spazio, dare voce a tutti: dall’amministratore di turno (magari proprietario di canali di informazione ), al populista inascoltato, alle giovani leve della politica, alla società civile, agli operatori dello sport, della sanità, delle parrocchie, seguire le manifestazioni di costume, della politica, della cultura, dell’arte , quelle che caratterizzano la quotidianità cittadina.

Non so se il successo del network sia una felice casuale intuizione o una strategia precisa. Certamente è frutto di un attenta analisi di mercato. Il vero successo è stato costruito attraverso due strategie di marketing apparentemente configgenti: quella di dare ai lettori una risposta alle loro esigenze di informazione e l’altra, operazione di grande scuola di “marketing “, quella di dare una risposta ad esigenze recondite dei lettori, che lo stesso imprenditore dell’informazione stimolava facendole emergere, innovando l’informazione cittadina nei metodi e nei contenuti, diventando antesignano di un nuovo modo di informare la città.

Felice fu il connubio tra informazione giornaliera online e quella cartacea periodica.

Si aspettava incuriositi gli approfondimenti, ed anche per vedere le nuove avventure di “ Riccardik “ precursore ed antesignano del novello “generalissimo“.

Dieci anni sono giusti, per innovare, per cambiare, per essere sempre connessi con la gente.

Buon compleanno “StatoQuotidiano“.

Dall’alba si vede il buon giorno, il vostro futuro sarà radioso. Siate lungimiranti, indipendenti, innovativi, creativi. Siate semplicemente ”StatoQuotidiano“-

Restate fedeli ai vostri valori!

La comunità ne ha bisogno.

Giovanni Caratù