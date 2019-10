Foggia, schiaffi al volto della moglie dopo l’alcool

Di:

Gli Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Foggia – III Sez. “Reati contro la persona” hanno eseguito a carico di un uomo foggiano classe ’68, la misura dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonché ai luoghi dalla stessa frequentati, in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria moglie convivente.

Spesso animato da futili motivi legati all’eccessiva gelosia, maltrattava la stessa, sottoponendola a sistematiche vessazioni psicofisiche, ingiuriandola ripetutamente ed inveendo nei suoi confronti, minacciandola in più occasioni di ucciderla e farle del male se non avesse smesso di lavorare, pedinandola e appostandosi nei luoghi di lavoro per ingiuriarla e minacciarla ulteriormente, sino a percuoterla con schiaffi al viso in occasione dei frequenti litigi, anche dopo aver abusato di sostanze alcoliche.

Redazione StatoQuotidiano.it