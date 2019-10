Francesco Schiavone “SQ svolge un’importante funzione all’interno della nostra comunità”

Di:

“In occasione di questo importante anniversario, non posso che riconoscere alla redazione di Stato Quotidiano, un’importante funzione all’interno della nostra comunità, con un’informazione tempestiva, sempre attenta, precisa ed esaustiva. Gli archivi di questo giornale on line, proprio per la loro continuativa e capillare presenza territoriale, costituiscono un bene di grande interesse dal punto di vista sociale, culturale e storiografico.

Stato Quotidiano ha conservato la capacità di essere sempre al passo con i tempi e di seguire l’evoluzione della comunicazione, restando interconnesso alla città e sviluppando dinamiche peculiari che hanno determinato l’affermazione e il consumo di nuove forme di informazione, per la diffusione di notizie che spaziano dalla cronaca, allo sport, agli eventi culturali e alle testimonianze degli attori e delle professionalità locali.

Stato quotidiano ha saputo “sfruttare” la pervasività di internet, che raggiunge capillarmente, in qualunque momento e in molti modi, gli utenti che restano aggiornati in tempo reale sulle news locali e nazionali, proponendo nuove offerte informative e nuove abitudini di consumo.

E’ stata straordinaria la comunicazione social, con la quale si è reso facilmente accessibile l’informazione a tutti i cittadini, anche quelli costretti a stare lontani dalla nostra amata città, e attraverso la quale si consente agli utenti di sentirsi una parte attiva della comunità, potendo condividere, commentare e argomentare una notizia.

Il mio augurio è quello di continuare a lavorare con la stessa professionalità, passione ed entusiasmo che hanno contraddistinto la vostra redazione fino ad oggi, di poter scrivere pagine ancor più belle della nostra storia e continuare ad offrire alla nostra città l’attenzione e l’amore che merita”.

A cura di Francesco Schiavone,

Presidente Pro Loco Manfredonia