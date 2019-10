Giuseppe Marasco “Non c’è vera democrazia senza pluralismo e imparzialità dell’informazione”

Di:

Nel decennale di Stato Quotidiano, voglio fare i miei auguri e complimentarmi all’instancabile Giuseppe de Filippo, che con vera passione, abnegazione al servizio della collettività svolge un ruolo, quale ruolo: quello di comunicare, informare, possibilmente tempestivamente con chiarezza, verità, trasparenza.

“La comunicazione è un processo sociale fondamentale, un bisogno umano primario e il fondamento di tutte le organizzazioni sociali. È centrale nella società dell’informazione.

“Ognuno dovrebbe avere, ovunque, l’opportunità di partecipare “

Ognuno dovrebbe avere, ovunque, l’opportunità di partecipare e nessuno dovrebbe essere escluso dai benefici che la società dell’informazione offre. La libertà d’informazione è un’estensione del concetto di libertà di parola, un diritto umano fondamentale riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale, oggi ricompreso nel concetto più generale di libertà di espressione con qualsiasi mezzo, ossia in forma orale, scritta, attraverso la stampa, internet o qualunque forma d’arte. Questo significa che la tutela della libertà di parola come diritto include non solo i contenuti, ma anche i mezzi espressivi.

“La libertà d’informazione è connessa al diritto alla privacy nell’ambito di internet”

La libertà d’informazione è connessa al diritto alla privacy nell’ambito di internet e dell’informazione tecnologica. Il diritto alla privacy, così come il diritto alla libertà di espressione, è un diritto umano riconosciuto e la libertà d’informazione può interferire con questo diritto. Oggi la disinformazione miete le sue vittime ovunque, spesso con conseguenze disastrose. Il web è pieno di siti, pagine social e blog che creano dichiaratamente notizie false, recepite come vere da fruitori o operatori poco attenti, i quali poi si adoperano come mezzi di diffusione. Spetta quindi al giornalista seguire quelle norme essenziali che garantiscono trasparenza e certezza della notizia e che, invece, spesso vengono disattese secondo varie modalità, obbedendo a logiche diverse, lontane dal semplice informare. Su un punto, quindi, bisogna essere d’accordo: sul fatto di voler un’informazione corretta e rispondente ai fatti. Perché non c’è vera democrazia senza pluralismo e imparzialità dell’informazione”.

Generale Ente Civilis Giuseppe Marasco,

Manfredonia, Ottobre 2019