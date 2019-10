Incidenti stradali: scontro sulla SS16, muore 79enne

Di:

Un morto e un ferito. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 16, tra Foggia e San Severo. Per cause in corso d’accertamento due automobili, una Skoda e un’Alfa Romeo, si sono scontrate e nel violento impatto un 79enne di Foggia e’ deceduto. Il conducente dell’altro mezzo e’ stato ricoverato in ospedale.

fonte norbaonline