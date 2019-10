Il “Lanzapolis” vince nuovamente “Giornalista per 1 giorno”

Di:

“Gentile Prof. Mariolina Cicerale

Le comunichiamo che la testata giornalistica‘LANZAPOLIS’ si è aggiudicata il Premio Nazionale ‘Giornalista per 1 giorno’,giunto alla XVII Edizione, rientrando nel gruppo dei migliori 100 giornali italiani su1826 testate monitorate “

Iniziare l’anno scolastico con questa notizia comunicatami dal Presidente dell’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico Dott. Ettore Cristiani non può che essere di buon auspicio per l’anno scolastico che verrà!

Nel giornale, sapientemente diretto dal giornalista Tony di Corcia , è stato analizzato il modo con cui i giovani comunicano la loro personalità attraverso l’abbigliamento, è stata simulata l’organizzazione di un evento immaginario per capire come si raggiunga il target di riferimento con i messaggi più adatti, ci si è confrontati su temi come l’emancipazione femminile, la lotta alle mafie, l’omofobia, i messaggi contenuti nella musica.

La copertina è stata dedicata a Greta Thunberg, nella convinzione che sono i giovani a fare la differenza e non solo nella lotta all’inquinamento.

Il giornale è il risultato del corso di giornalismo e comunicazione tenutosi a partire del mese di gennaio 2019, curato magistralmente dal giornalista professionista e scrittore Tony di Corcia, che ha visto come Responsabile del Progetto la Prof.ssa Mariolina Cicerale, consapevole di quanto dei ragazzi informati, scrupolosi, esigenti possano diventare un domani dei cittadini migliori.

‘LanzaPolis’, che da tre anni ha vinto il Premio di Giornalismo scolastico ‘Alboscuole’ , è stato fortemente incentivato dal Preside Prof. Giuseppe Trecca , che ha compreso immediatamente quanto queste lezioni potessero rivelarsi una preziosa opportunità per gli allievi di un’ istituzione culturale, che ha sempre fondato la sua natura più autentica sulla parola, sui linguaggi, sui saperi.

I frequentanti del corso che hanno firmato articoli per LANZAPOLIS sono

Giuseppe Arminio, Mario Cifaldi, Michele Ciletti, Marilisa Colia, Martina D’Agnone, Ludovica Sveva De Nicola, Francesca Delli Carri, Sofia Di Paolo, Giorgia Faccilongo, Beatrice Fernandes de Sousa, Federica Guzzetti, Giorgia Ieva, India Inzaina, Carmen Magaldi, Sofia Marciello, Veronica Pagliara, Francesca Pazienza, Gabriele Rana, Angela Rega, Roberta Sabatino, Sofia Scarpiello, Francesca Talienti, Gloria Vinci.

Il Premio sarà consegnato in un grande evento a marzo nel Palazzo dei Papi a Viterbo.

Il giornale, oltre all’edizione cartacea, è consultabile sul sito www.lanza-perugini.gov.it ( cliccare in alto la voce ‘Liceo classico ‘V.Lanza’) e sulla pagina Fb del Lanzapolis e del Liceo classico ‘Lanza’

Cordiali saluti

Mariolina Cicerale

(Responsabile Iniziative culturali del Liceo ‘Lanza’)