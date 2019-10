“Il monitoraggio della Corte dei Conti promuove il Comune di Vieste

Di:

La Corte dei Conti ha parificato il bilancio della Regione Puglia per l’esercizio 2018, attestando la correttezza della gestione del bilancio e l’affidabilità delle scritture contabili. Da una attenta analisi della relazione, il Dipartimento Finanze e il Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia evidenziano che la Regione Puglia si distingue per l’attenta e virtuosa gestione delle proprie politiche di bilancio e dell’affidabilità della governance, come avviene da diversi anni e come certificato anche dall’agenzia di rating Moody’s che, nell’ultima Credit opinion dichiara che “la Regione Puglia riflette margini correnti positivi, risultati di bilancio soddisfacenti, supportati dal consolidamento del settore sanitario, una solida gestione finanziaria rafforzata da una pianificazione prudenziale e un basso indebitamento accompagnato da una confortevole liquidità di cassa”.

Buone notizie anche per il Comune di Vieste. “Anche il 4° monitoraggio della Corte dei Conti – spiega il sindaco della città garganica, Giuseppe Nobiletti – promuove il lavoro svolto in questi mesi dal nostro comune. La stessa Corte dei Conti, nella sua deliberazione, accoglie la richiesta di poter anticipare l’utilizzo del fondo di 700 mila euro, accantonato nel 2018, per poter realizzare ulteriori interventi di manutenzione delle strade della nostra città”.

Comune di Vieste –