Polo sportivo di Chieuti: un progetto di recupero sociale con lo sport

Conferenza stampa del sindaco di Chieuti Diego Iacono per presentare un progetto rivolto alle persone diversamente abili. Un campo di calcetto e uno da tennis sono stati ristrutturati per permettere a tutti di fare attività sportiva. “Finora abbiamo usato le strutture del campo sportivo di calcio che abbiamo recuperato, ora non sarà più possibile poiché è iniziata la stagione agonistica. Avendo raggiunto il massimo del punteggio auspichiamo di avere i finanziamenti per il recupero del polo sportivo di Chieuti”.

Il territorio, con Serracapriola, è al confine con il Molise: “Sì, siamo la periferia della regione, siamo la porta che apre la Puglia, i turisti che arrivano dal nord trovano prima Chieuti e poi il resto”. Non che questo cambi la sostanza di un progetto cui il sindaco tiene particolarmente: “Sono molte le associazioni coinvolte, pronte a dare il loro contributo nel caso quanto organizzato per la città e per la fruizione di impianti sportivi dei diversamente abili vada in porto. E’ un progetto che favorirà l’inclusione sociale tramite lo sport”. Alla conferenza in aula consiliare hanno preso parte le associazioni socio culturali del territorio, l’associazione per i portatori di handicap, la parrocchia e le altre associazioni sportiva del territorio.