Prof Antonio Del Vecchio “Buon compleanno StatoQuotidiano”

Il compimento degli anni della fondazione per una testata giornalistica sia cartacea sia online è un avvenimento straordinario, alla pari del compleanno di nascita di una persona. Tutto questo, perché, il giornale, specie se è a cadenza quotidiana, anzi nel nostro caso ad horas, rappresenta l’archivio cronachistico e storico di un determinato territorio. Nel nostro caso il riferimento è a “Stato Quotidiano” che il 5 ottobre 2019 compie dieci anni.

A metterlo su con sommo sacrificio e passione è stato l’attuale direttore-responsabile, il giovane ed attivo collega, Giuseppe de Filippo. Lo ha fatto, circondandosi sin dal primo momento di persone valide e motivate, coinvolgendo corrispondenze e corrispondenti dell’intera regione, come se fosse una novella Gazzetta del Mezzogiorno (La) che da sempre ha inteso e praticato uno stretto legame con giornalisti e collaboratori residenti sul posto. Da qui il suo successo editoriale mantenutosi inalterato e pervenuto sino ai giorni nostri, accettando la sfida del Web che in termini di velocità ed immediatezza delle notizie pare che abbia superato nei fatti l’anzidetto metodo.. Stato Quotidiano sin dal primo momento ha avuto al riguardo idee chiare: partire da una città madre, come quella di Manfredonia, per irradiarsi man mano, prima nel Gargano, poi nell’intera Capitanata ed oggi in larga parte nel nord barese. Chissà che domani non arrivi anche a coinvolgere i territori regionali più estremi come il Salento e Santa Maria di Leuca. Tutto questo ha avuto fortuna, grazie alla scelta delle notizie essenziali, della loro catalogazione in categorie appropriate e all’immissione immediata nel circuito dell’informazione. Nel digitale la cronaca del ‘ieri’ è mal sopportata, proiettata com’è nel futuro.

Anche nel linguaggio la testata in menzione si è mantenuta costantemente fedele al metodo, ossia a separare bene i fatti dalle opinioni e a raccontare i primi con l’afflato del cronista che fotografa il vero così come appare nella sua obiettività e trasparenza, con parole e ragionamenti semplici e comuni che fanno subito presa sui lettori, anche perché con essi viaggiano e si trasmettono i sentimenti e le emozioni, a differenza dei post di face book che sono di per sé troppo ermetici e personalistici. Sfogliando o meglio digitando sulle pagine di Stato Quotidiano è possibile anche cogliere i fatti salienti della cultura in giro nel territorio, a cominciare dalla musica, per finire all’arte e alla letteratura, dove si affrontano e confrontano quotidianamente sia esperienze localistiche sia quelle di importazione, contribuendo così alla crescita e alla provincializzazione del medesimo territorio. Stato Quotidiano, come si diceva poc’anzi, continua imperterrito ad esistere e a resistere alle bordate dei tiwit e dei post del Web, qualificandosi e migliorando sempre più la sua veste-aggiornamento e la qualità del suo contenuto informativo.

Circa venti anni fa sul fronte dell’informazione online sono partiti in molti con questa o quell’altra testata, ma pochi hanno resistito. Sul promontorio si ricorda Garganopress, forse la più antica. La stessa, dopo aver abbracciato e furoreggiata nei primi anni del 2000, ha accorciato man mano il suo raggio di azione territoriale sino a ridursi all’attuale ‘rignanonews’. E questo perché i suoi animatori, come Saverio Serlenga e Angelo Del Vecchio, hanno scelto altre strade, specie la TV, o sono emigrati dal territorio per occuparsi si di giornalismo ma in altri settori e regioni. Sono contento ed orgoglioso di collaborare con questa testata, da me scoperta alcuni anni orsono.

Non mi resta che augurare al direttore de Filippo e ai collaboratori della stessa Buon Compleanno, anzi ad Maiora, auspicando al giornale un futuro sempre più impegnativo e soddisfacente a servizio della collettività.

ANTONIO DEL VECCHIO

Vita e professione

Sposato e padre di due figli, vive a Rignano Garganico.

Ha frequentato il Liceo Classico a San Marco in Lamis e Lettere Moderne in quel di Napoli.

Fa le prime esperienze lavorative come istitutore presso alcuni collegi religiosi e poi per circa un anno vive a Milano.

Nell’aprile del ’72 è assunto presso i CSC – ex Casmez di Foggia, gestiti dalla Società Umanitaria di Milano. Dopo un biennio entra nei ruoli. In seguito frequenta vari corsi di perfezionamento (animatore di biblioteca, educazione permanente, Beni Culturali, ecc.) Dal 1978, ope legis, tali strutture e il personale, col nome di Crsec, passano sotto la gestione diretta della Regione Puglia. Nel 1986 è a San Marco in Lamis, prima come operatore culturale, poi come direttore del Crsec distrettuale.

Ha presieduto innumerevoli commissioni d’esame di Corsi F.P.

Come giornalista – pubblicista, ha diretto vari periodici tra Bari e Foggia. Dal 1979 al 2006 ha collaborato in continuità con articoli e servizi vari a “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Ora scrive sulle testate digitali Garganopress – Rignanonews, Sanmarcoinlamis.eu ed org, Stato Quotidiano e saltuariamente continua la sua attività di collaborazione alla predetta Gazzetta.

Opere

E’ autore dei seguenti volumi, rintracciabili nelle Biblioteche Nazionali: I portali./Memorie di pietra nella vita quotidiana di San Marco in Lamis, 1997, pp. 168, 2 e. 1999, pp. 191; Rignano Garganico/Tra pietre e segni della storia, 1999, pp. 200; Natale tra ieri e oggi / Tradizioni usi e costumi di Rignano Garganico, 2000, pp. 136; E così ho lasciato la mia terra/ Voci, volti e ricordi degli emigrati di San Marco in Lamis e di Rignano Garganico, 2001, pp. 151; Bande e gruppi musicali di San Marco in Lamis, 2005 pp.128; E così ho lasciato la mia terra/ Voci, volti e ricordi degli emigrati di San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni R., 2006 pp. 175, con recensioni di Pasquale Soccio e Joseph Tusiani; Dal paese al mondo/ Storie di vita di emigrati di Rignano Garganico, 2006, pp. 142; Italy Italien Italie Italia/L’emigrazione dalla Capitanata tra il secondo dopoguerra e gli anni’70, 2007, pp. 305; Rignano Garganico /Viaggio segreto nel più piccolo comune del Gargano, 2007 pp. 114; La Via Sacra del Gargano nella storia e nelle leggende, 2007, pp. 114; Rignano Garganico/Tra pietre e segni della storia, 2 e. 2009, pp.2008; Padre Pio e Rignano, 2009, pp. 110; Padre Pio e Rignano, 2 e. ampliata e corretta, 2010, pp. 120; Don Leonardo Cella /Dal paese al mondo salesiano, e-book, Roma, Maritato Group, 2012, pp. 210; Io parto, non so se ritorno/Storie di Caduti e Reduci nella II Guerra Mondiale, 2014, pp. 240 (pronta la 2^ edizione ampliata. Ritratto del giovane Ottavio /Racconti garganici (con prefazione di Sergio D’Amaro), prossimo ad andare in stampa. In cantiere; Il trafugamento del corpo di Santa Vittoria; Storia della famiglia Corigliano, baroni e poi marchesi di Rignano G.; La chiesa di San Rocco tra storia e culto; I Rignanesi illustri di ieri e di oggi; I Soprannomi, Platea del ‘700 (titoli provvisori).

Ha curato, tra l’altro: Paglicci…di A.Palma di Cesnola, 1^, 2^ e 3^ e.; La Valle Cantata, racconto autobiografico e Coppe della Rosella, racconti di Cammerino; Arturo Palma di Cesnola/cittadino onorario di Rignano Garganico; Rosedda / Costumi garganici, romanzo di G. Ricci, nuova ed.; Mai più/Testimonianze di Internati Militari Italiani scampati ai lager nazisti, 2008, pp. 128.

A CURA del Prof. Antonio Del Vecchio,

Ottobre 2019



🔺 🔺 I 10 giorni di festa per 🔺 🔺

Gli Ottobre 2009 – Ottobre 2019I 10 giorni di festa per Stato Quotidiano Gli #editoriali : interventi di colleghi giornalisti, docenti, politici, referenti dell’associazionismo, cittadini

‼️ Il 5 Ottobre 2019 #StatoQuotidiano.it raggiunge i 10 anni di attività.

Per dare evidenza al traguardo raggiunto, saremo presto online con una nuova versione del sito, completamente rinnovata ‼️ ‼️ ‼️

Per info: segreteria@statoquotidiano.it – directorstato@gmail.com