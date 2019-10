Rischio truffe “porta a porta”, Folletto “Chiedere tesserino”

Di:

Milano, 3 Ottobre 2019 – Uno dei problemi che gli abitanti di piccoli e grandi centri urbani si trovano spesso ad affrontare è il rischio della truffa porta-a-porta. Presunti venditori di prodotti o servizi di dubbia qualità si presentano a casa delle persone creando un diffuso timore nei confronti dei venditori in generale.

Folletto, che fa da sempre del porta a porta il suo modello di business, vuole sensibilizzare i consumatori a prestare la massima attenzione, attraverso alcune buone pratiche utili per distinguere un venditore onesto da un malintenzionato.

L’importanza del tesserino identificativo: i venditori Folletto – così come quelli di altre realtà del settore – sono dotati di un documento rilasciato dalla pubblica sicurezza con foto e codice numerico. Questo tesserino – che secondo la legge è obbligatorio esporre nel corso della visita – è un documento ufficiale “targato” Univendita, l’associazione nazionale delle più importanti aziende di vendita diretta che aderisce a Confcommercio, e viene rinnovato di anno in anno; è fondamentale che sia ben visibile al cliente nella fase di contatto ed è una garanzia totale per i consumatori.

Per una verifica ulteriore e per togliersi qualsiasi tipo di dubbio è possibile contattare telefonicamente gli uffici Folletto al numero verde 800 014 457 e verificare in tempo reale se un agente è in attività in quell’area o meno.

“Folletto ha un’esperienza consolidata nel porta a porta da oltre 80 anni e i clienti si fidano dei nostri Agenti; è opportuno comunque prestare la massima attenzione e il nostro compito talvolta è anche quello di aiutare i consumatori a distinguere i venditori onesti dai truffatori”, ha commentato Fabio Leoni, Presidente e Consigliere Delegato di Vorwerk Management e Direttore Commerciale della divisione Folletto di Vorwerk Italia. “Gli Agenti Folletto infatti non sono semplici venditori, ma figure di alto profilo consulenziale in grado di interpretare in modo professionale le esigenze di pulizia e benessere delle famiglie. In Folletto ci impegniamo quotidianamente a far sì che ogni collaboratore rispetti ogni singolo cliente attraverso un codice etico, regole molto chiare di approccio ma anche costante formazione interna tramite corsi di aggiornamento. Il servizio che l’Agente Folletto offre ai suoi consumatori è notoriamente eccellente; è per questo che abbiamo una clientela che si fida di noi e da sempre crede nel nostro modello di vendita”.