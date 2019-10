StatoQuotidiano.it: per 10 anni di attività la nuova versione

Di:

5 Ottobre 2009 – 5 Ottobre 2019: 10 anni di attività per la testata giornalistica StatoQuotidiano.it (www.statoquotidiano.it), online dal prossimo 12 ottobre in una versione grafica totalmente rinovata. Un nuovo progetto che, similmente al 2009, si propone di anticipare e rinnovare stili grafici e comunicativi del territorio. Un nuovo StatoQuotidiano, versione 10.0, fedele all’originale (nei principi per l’esercizio del diritto di critica e diritto di cronaca), rinnovato da un punto di vista grafico e sezionale.

Con l’ausilio di un team aziendale di respiro nazionale (Kobold Studio, del dottore in Ingegneria Raffaele Salvemini – sito: kobold.studio), ecco StatoQuotidiano 10.0: più spazio alle singole sezioni, dal territoriale all’arte, alla cultura, agli spettacoli, al vintage, allo sport, alla medicina, alla salute, alla moda, ai viaggi. Al cinema, alle curiosità, alla regione e territorio, fino alla politica, lavoro, economia.

Notizie sulle singole comunità del Foggiano: Foggia, Manfredonia, San Severo, Lucera, Cerignola, Vieste, Zapponeta, Monte Sant’Angelo, Cinque Reali Siti, Gargano, Monti Dauni, del Barese, della Puglia e dello Stivale.

Per valorizzare il decennale di attività, online nella settimana dal 3 ottobre al 12 ottobre 2019 (su www.statoquotidiano.it) numerosi editoriali da parte di referenti nazionali e regionali del mondo culturale, associazionistico, imprenditoriale, economico e politico, sulla rilevanza dell’informazione, della comunicazione, del rapporto tra stampa – istituzioni e potere.

Stato Quotidiano è una testata giornalistica online di Manfredonia, fondata nell’ottobre 2009 da Giuseppe de Filippo, che ne è stato anche l’unico Direttore fino ad oggi. Le notizie coprono il territorio della provincia di Foggia, con notizie sulla regione Puglia, e relative province, e sull’intero territorio nazionale.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT