Traffico sostanze stupefacenti, torna in libertà 47enne di Manfredonia

Di:

Foggia/Manfredonia, 03 ottobre 2019. Con odierno provvedimento del Tribunale di Foggia, Presidente dr.ssa Mancini, il 47enne (classe 1972) di Manfredonia, Antonio Balsamo, è stato rimesso in libertà.

Come già riportato, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, la Polizia di Stato di Foggia, di Bari e del Servizio Centrale Operativo aveva dato esecuzione – lo scorso 20 aprile 2019 – a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Bari per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei confronti di 10 persone, tra le quali il citato Balsamo, già agli arresti domiciliari.

La richiesta per la remissione in libertà dell’uomo è stata avanzata, con successo, dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia. Questo “alla luce della personalità dell’uomo”, e considerando come “la stessa Procura foggiana ha ritenuto che il reato sia meno qualificabile e riportabile (reato di lieve entità), come dall’ex articolo 73 comma 5, d.P.R. n.309/1990.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA