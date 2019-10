Tre stelle per il Rating di legalità della San Giovanni di Dio

Di:

Per la San Giovanni di Dio arriva il rinnovo del Rating di Legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con l’attribuzione delle tre stelle, il il massimo riconoscimento possibile in materia di legalità e trasparenza per le imprese.

A due anni dall’ottenimento del rating di legalità, la Società Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio consegue il massimo riconoscimento possibile in materia di legalità e trasparenza per le imprese, con il rinnovo dell’inserimento nell’elenco delle Imprese con Rating di Legalità, dopo le valutazioni effettuate e la deliberazione seguente da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il punteggio di êêê.

Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 (art. 5 ter del D.L. 1/2012 (cd. Decreto Cresci Italia), come modificato dalla L.62/2012, con il fine di promuovere i principi etici nei comportamenti aziendali. Il riconoscimento è dunque volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Il rating ha durata di due anni ed è rilasciato da AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e la San Giovanni di Dio è tra le pochissime aziende cooperative del territorio ad essere state inserite nell’elenco delle Imprese con tale attribuzione. Il regolamento prevede una serie requisiti che, se rispettati, garantiscono alle imprese uno standard di punteggio massimo di 3 stelle. In particolare le aziende dovranno:

rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;

essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;

di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

“Abbiamo considerato fin da subito le tre stelle del rating come un’attestazione doverosa da ottenere per una cooperativa ed un passo istituzionale importante per il riconoscimento dell’affidabilità della nostra società e del quale vado estremamente orgoglioso– afferma il Presidente della San Giovanni di Dio dott. Raffaele Pio de Nittis – Sono davvero lieto del percorso fatto per arrivare all’indicazione del punteggio massimo del rating di legalità rilasciato dall’AGCM, che viene giustamente tenuto in grande considerazione perché è garante di precisi requisiti morali e amministrativi e di comportamenti virtuosi che, come San Giovanni di Dio, siamo orgogliosi e consapevoli di portare avanti ogni giorno”.

“Affermare principi di responsabilità sociale nella cooperazione, prevedere la tutela del lavoro come uno degli elementi qualificanti di chi partecipa al sistema degli appalti sono oggi affermazioni fondamentali – ha proseguito il Presidente de Nittis – Investire nel coniugare lavoro e servizi di qualità è stato dal principio alla base della strategia aziendale della società, che ha messo in campo risorse per garantire ed implementare tale sistema, con tutta una serie di azioni intraprese a favore della legalità e della responsabilità sociale d’impresa. – La conclusione del percorso certificativo volto ad ottenere le tre stelle del Rating di legalità dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – ha chiosato – rappresenta pertanto una naturale prosecuzione delle azioni già avviate in materia di legalità e responsabilità sociale d’impresa, quali l’applicazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese e i loro modelli di organizzazione e di controllo, l’applicazione della legge 81 in materia di salute e sicurezza ed il mantenimento della certificazione internazionale SA8000 sull’etica e la responsabilità sociale, ed è la dimostrazione di una politica etica aziendale che si attesta su livelli qualititativi di eccellenza”.

Il Rating di legalità permette alle aziende di ottenere numerosi vantaggi competitivi: più opportunità di business, maggiore trasparenza e visibilità sul mercato, migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating). Il rating di legalità è visibile anche nella Visura Registro Imprese ed è così ancora più evidente a cittadini ed imprenditori che ogni giorno consultano le informazioni del Registro Imprese.

Maggiori info su: www.agcm.it/rating-di-legalita.html