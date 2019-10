Verdi Capitanata: firmato mozione emergenza climatica

Ieri i Verdi di Capitanata hanno protocollato ai 61 sindaci e presidenti dei consigli comunali di Capitanata una richiesta di Mozione di dichiarazione di emergenza climatica. Chiediamo il sostegno a questa richiesta a tutti i cittadini, alle associazioni ecologiste, all’unione degli studenti e ai comitati locali dei friday for future. Postate sui profili dei vostri politici locali, protocollate istanze ai comuni, inviate pec o contattateli personalmente con un testo che contenga una breve premessa ed una richiesta in tal senso.

Un testo possibile è il seguente:

L’emergenza climatica non è un’invenzione ma un dato di fatto certificato dal 99% degli scienziati di tutto il mondo. Le misure di Parigi non vengono adottate con l’urgenza che meritano. Il 27 settembre abbiamo manifestato in tutto il mondo contro i cambiamenti climatici, chiedendo di ascoltare la scienza e operando con urgenza.

Per questo Vi chiediamo di mettere all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale l’approvazione della proposta di mozione di dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale inviatavi dai Verdi di Capitanata.