Di:

Ti ricordi i film delle spie? Quando un agente segreto faceva arrivare una registrazione ad un altro e concludeva dicendo: «Questo messaggio si autodistruggerà in 5 secondi»? Bene, tra poco sarà possibile farlo anche con WhatsApp. E non sarà un gioco da spie ma una nuova funzionalità in arrivo dal popolare servizio che fa capo a Facebook. Hai capito bene: su WhatsApp, ora i messaggi si possono autodistruggere.

La notizia farà sicuramente gola a chi chatta di nascosto e per nulla al mondo vorrebbe che le sue conversazioni venissero scoperte. A chi pensa di cancellare sempre «la prova del reato» ma qualche volta si accorge (finora in tempo, ma non si sa mai) di essersi dimenticato e deve fare in fretta ad eliminare la chat. L’idea che su WhatsApp ora i messaggi si possano autodistruggere gli farà dormire sogni tranquilli.

fonte https://www.laleggepertutti.it/321603_whatsapp-ora-i-messaggi-si-possono-autodistruggere