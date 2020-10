“Aeroporto di Foggia pronto, verso la gestione Ryanair”

Foggia, 03 ottobre 2020. “Entro dicembre saranno completati i lavori al Gino Lisa. Subito dopo si sta già valutando ipotesi di un raccordo ferroviario. Lo scalo aereo dovrebbe diventare operativo entro la fine dell’anno per essere affidato alla compagnia irlandese Ryanair con rotte internazionali”. Lo riporta l’emittente Sharing.tv.

“L’entrata in esercizio dell’aeroporto civile a Foggia consente sia alla Provincia di Foggia, sia al Molise che all’Irpinia e al Sannio di programmare ulteriori occasioni di sviluppo e incremento di attività in chiave turistica e commerciale. Esattamente come per l’alta capacità ferroviaria, l’aeroporto foggiano deve essere visto come un’occasione di rilancio delle economie locali non solo nella parte orientale della provincia.”

“Con l’alta capacità ferroviaria Napoli Bari, lo scalo aereo completa la dotazione infrastrutturale nelle Aree Interne meridionali lungo l’asse dello sviluppo europeo e internazionale Bari-Taranto-Foggia-Campobasso – Sannio-Napoli”. (FONTE: SHARING.TV)