Casa Sollievo, operatore 118 positivo al Covid dopo 4 tamponi negativi

(quotidianoitaliano). Un uomo di 53 anni, operatore del servizio 118 nella provincia di Foggia, è stato ricoverato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo. L’uomo è stato trasportato in ospedale perché affetto da una bronchite preoccupante. Sottoposto a tutti gli accertamenti ritenuti necessari, gli stato praticato anche il tampone per verificarne la eventuale positività al coronavirus, il cui esito è risultato negativo per ben 4 volte. E’ poi stata disposta l’analisi delle secrezioni polmonari. Qui l’amara scoperta, dall’esame, infatti, l’uomo è risultato positivo al covid-19. Fonte: quotidianoitaliano