Cerignola, 3 arresti della Polizia

Cerignola, 03 ottobre 2020. La Polizia di Cerignola ha tratto in arresto tre pregiudicati Cerignolani in esecuzione di ordini di carcerazione. In particolare, giovedì scorso è stato tratto in arresto G. D. F. 73enne dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione per il reato di ricettazione, commesso in Cerignola nell’ anno 2011. Nella giornata di venerdì è stato tratto in arresto L. C. 47enne dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 9 di reclusione per il reato di violenza e minaccia a P. U., commesso in Cerignola nel 2010. Nello stesso giorno è stato tratto in arresto anche G. A. 35enne dovendo lo stesso espiare la pena di anni 2 e mesi 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso in Cerignola nel 2018.