(statoquotidiano) Manfredonia, 03 ottobre 2020, ore 14.08. Ulteriori 2 positività al nuovo coronavirus interessanti l’area di Manfredonia. Dunque, nativi e/o residenti del comune sipontino. Lo si apprende da raccolta dati odierna di StatoQuotidiano.it.

Sempre con dati ad oggi, nessuna novità per Monte Sant’Angelo, Mattinata, e Zapponeta.

IL RIEPILOGO. Gli ultimi dati ufficiali di StatoQuotidiano fanno riferimento al 30 settembre 2020. Alla data indicata (30 settembre) erano 18 gli attualmente positivi a Monte Sant’Angelo, quasi interamente per la vicenda “prima comunione” (con sospensione delle attività in 3 classi di istituti), 33 i cittadini di Manfredonia positivi. 33 più i 2 odierni: il totale sarebbe 35, ma questo numero non comprende cittadini già positivi, risultati negativi in seguito a ulteriori test. Dunque, ipoteticamente: sono almeno 30/32 i positivi al nuovo coronavirus, ad oggi, dell’area di Manfredonia.

Sempre con dati aggiornati al 30 settembre scorso, sono stati 2 i decessi registrati per causa Covid_19: uno a Manfredonia, uno a Zapponeta. Intanto, un’anziana donna del centro sipontino risulta ricoverata nel reparto di rianimazione degli OO.RR. di Foggia, dove è in fase di allestimento un secondo reparto di rianimazione Covid.

Per Mattinata: sarebbero 2 gli attualmente positivi (dato al 30 settembre 2020), come del resto a Zapponeta (2).

Al 26 settembre 2020, la Prefettura di Foggia ha riportato 57 persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale di Manfredonia, di cui 28 positivi“.

Da evidenziare come ad oggi non risultano docenti, alunni, personale scolastico risultati positivi al nuovo coronavirus di istituti dell’area di Manfredonia. Numerose le richieste di tamponi per situazioni febbrili di alunni, ma al momento non si registrano positività.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it