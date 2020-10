Covid Italia, 2.844 nuovi casi (345 più di ieri)

(ilmessaggero). Covid Italia, il bollettino di oggi 3 ottobre 2020. Sono 2.844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 27: dati in rialzo rispetto a quelli di ieri (345 contagi in più). Sono 297 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3). Da ieri effettuati 118.932 tamponi, per un totale da inizio emergenza di 11.691.391. Sono 55.566 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 1.569 più di venerdì. I dati del ministero della Salute rilevano ancora una lieve la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 297 persone, tre in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.205, rispetto a ieri 63 in più. In isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone: 1.503 in più. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.217 con un incremento di 1.247 in un giorno.

Covid_19

Regioni – totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 107.751 (9.162) (393)

Piemonte: 36.010 (3.277) (279)

Emilia-Romagna: 35.743 (4.790) (167)

Veneto: 28.363 (4.112) (276)

Lazio: 17.265 (7.725) (261)

Toscana: 15.391 (3.790) (197)

Campania: 13.925 (7.042) (401)

Liguria: 13.748 (1.860) (162)

Marche: 8.084 (896) (59)