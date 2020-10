Covid, tra Riuniti e D’Avanzo 70 assistiti. 7 in rianimazione

Foggia, 03 ottobre 2020. Covid_19. Policlinico Riuniti, la situazione ad oggi è di 70 assistiti tra ospedale D’Avanzo e ospedali Riuniti (malattie infettive), 7 assistiti in Rianimazione.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 03.10.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia (ufficialmente 30/32 positivi, compreso i sipontini residenti a Mezzanone), Cerignola, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Lucera, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, fascia 11 – 20 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Mattinata, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Panni, Casalvecchio di Puglia, Troia, Chieuti, Rocchetta Sant’Antonio, Carapelle, Stornarella, Ascoli Satriano.

Bollettino epidemiologico regionale, 03 ottobre 2020. Sono stati registrati 3.918 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati riscontrati 111 casi positivi: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 421.383 test. 4.724 sono i pazienti guariti. 2.761 sono i casi attualmente positivi.