Doppio assalto a bancomat nel Foggiano: un colpo fallisce

Castelluccio Valmaggiore (Fg), 3 OTT. 2020- Doppio assalto agli sportelli automatici dell’Istituito di credito Bper e del Postamat di Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano. A quanto si apprende tre persone a volto coperto hanno prima tentato di far saltare in aria il bancomat della Bper poi, non essendoci riusciti, si spostati al vicino Postamat. Lì i malviventi, dopo aver fatto esplodere lo sportello automatico, sono riusciti ad impossessarsi del denaro, il cui valore è in corso di quantificazione. I banditi sono fuggiti a bordo di un Suv. L’esplosione è stata udita in tutto il paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza di entrambe le strutture.

Fonte: GdM