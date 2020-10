Il maltempo devasta il Centro-Nord: 16 dispersi

(rainews.it) In Piemonte situazione critica: 16 dispersi. Chiesto stato di emergenza Si aggrava in Piemonte il bilancio dei dispersi. Secondo la Regione, le persone di cui al momento non c’è traccia sono salite da 11 a 16, tutte tra la provincia di Cuneo e la francese Val Roja. Le ricerche, in Italia e in Francia, sono tuttora in corso. La Regione parla di “situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte”. Tra i dispersi potrebbe esserci una vittima. “In corso il recupero a Borgosesia (Vc) da parte dell’equipaggio Drago VF55 del corpo senza vita di uomo non identificato – si legge in un tweet dei vigili del fuoco – rinvenuto nell’alveo del fiume”. Il Presidente della Regione stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e si è confrontato con il Governatore ligure, Giovanni Toti, insieme chiederanno lo stato d’emergenza.

bollettino. Una vasta area depressionaria, centrata sulla Francia, convoglia correnti sud-occidentali, umide ed instabili, sulla nostra Penisola. Domani un nuovo impulso associato a questa saccatura interesserà le regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e un rinforzo della ventilazione sud-occidentale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 4 ottobre, venti forti, con raffiche di burrasca sud-occidentali su Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Marche. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal mattino di domani si prevedono inoltre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.