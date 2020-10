“Juve – Napoli non si gioca”. Asl blocca gli uomini di Gattuso

Roma, 03 ottobre 2020. Niente partitissima tra Juve e Napoli domenica sera all’Allianz Stadium di Torino. Prima la positività dei giocatori del Genoa, dopo quella di Piotr Zielinski, quindi quella di Eljif Elmas, il ventunenne macedone, da due stagioni col Napoli.

Intorno alle 19 la Asl Napoli 1 ha bloccato la partenza della squadra di Gattuso, con i dirigenti già in aeroporto. In corso colloqui tra le istituzioni e il club per capire il da farsi. Ma è chiaro che la partita di Torino con la Juve, in programma domenica sera, è da considerarsi rinviata.