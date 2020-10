Foggia, 03 ottobre 2020. “Oggi ho fatto un sopralluogo a Rione Martucci, un quartiere periferico che soffre dello stato di abbandono che ha generato un forte degrado nel tempo, eppure è proprio un bel quartiere, potrebbe essere un’isola felice ai margini della città, con un occhio alla campagna foggiana”. Il reportage di alcune zone del quartiere, corredato da numerose foto, è del consigliere comunale del M5s Giovanni Quarato.

“Ho visionato- scrive Quarato in una nota- in particolare quest’area recintata, ma abbandonata, che diventata un ricettacolo di rifiuti di varia natura, ma che ha grandi potenzialità. Data l’estensione e la posizione potrebbe facilmente diventare un’area mercatale con annesso parco pubblico e centro sociale. Certo attualmente sono solo idee, ma me ne farò portavoce presso il Comune, non è possibile abbandonare un’area così, un quartiere e un bel numero di cittadini”.

Fotogallery da Rione Martucci