Manfredonia, marijuana e anfora antica in un’abitazione a Monticchio: arrestato

, 03 ottobre 2020. Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano.it , “Prosegue senza sosta l’attività della locale compagnia di Carabinieri, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di detenzione, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. A Manfredonia, nella giornata di ieri, i militari del Nor, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare eseguita presso la propria abitazione sita in zona Monticchio . L’uomo è stato sorpreso a detenere piante di marijuana che sono state sottoposte a sequestro.