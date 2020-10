Maschere, giubbotto antiproiettile e 2 kg di marijuana: arrestato foggiano

Foggia, 3 OTT. 2020, La polizia di Foggia ha effettuato numerosi controlli nelle scorse ore. Un pregiudicato classe ’91, D.L., è stato arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di marijuana: ne aveva 1,750 kg suddivisa in più buste termosaldate, trovata in casa nascosta in un borsone. Inoltre aveva materiale utile per il confezionamento, bilancini di precisione, nonché maschere utilizzate per il travisamento e un giubbotto antiproiettile.

Nelle campagne adiacenti al centro, vicino via Trinitapoli, gli agenti hanno trovato anche – aiutati dall’unità cinofila – 2,700 kg di hashish suddivisi in 27 pani da 100 grammi circa l’uno, per un valore al dettaglio di circa 18mila euro.

Fonte: GdM