Ripartizione risorse Recovery Fund, Cataneo “Sit-in M24A-ET a Roma”

Foggia, 03 ottobre 2020. E’ prevista per il prossimo 6 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la manifestazione nazionale del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale con delegazioni dei circoli territoriali per evidenziare alle Istituzioni nazionali la necessità di avere una equa e reale ripartizione dei 209 miliardi di euro verso il Mezzogiorno e le aree interne in ritardo di sviluppo socio-economico del Paese, basata sui criteri utilizzati dall’Unione Europea, che hanno permesso all’Italia di ottenere più del doppio di ciò che le sarebbe stato destinato solo con il criterio della popolazione.

Sono programmate, inoltre, una conferenza stampa dalle ore 16.00 alle 16.45 con la partecipazione del presidente M24A-ET Pino Aprile e di Pasquale Cataneo e Paolo Francesco Mandoliti rispettivamente referente e co-referente del Gruppo di Studio Tematico nazionale “Economia e Sviluppo” del Movimento che ha elaborato un documento specifico, tra gli altri prodotti finora, proprio su tale questione. Successivamente nella diretta social dalle ore 17.00 alle ore 18.00 interverranno, oltre ai tre citati esponenti nazionali, altri rappresentanti nazionali e regionali del M24A-ET.

Ai rappresentanti parlamentari e quelli regionali che si presenteranno, a seguito dell’invito trasmesso, sarà esposto e consegnato anche il documento redatto in merito.