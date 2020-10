San Giovanni Rotondo, ufficiale: 39 positivi

“Da qualche giorno non ricevevo dati dalla Prefettura e devo confessarvi che iniziavo ad essere preoccupato. Ebbene, pochi minuti fa l’aggiornamento sulla situazione Covid è arrivato. 47 persone in quarantena, di cui 39 positive.

Continuate a chiedere più controlli ma vi garantisco che i controlli ci sono, eppure non basteranno mai fino a che ogni singola persona non si responsabilizzerà!

Quanto vale una vita? Tanto, tantissimo! Questo virus non è uno scherzo, è così difficile da comprendere? Abbiamo forse dimenticato i mesi di marzo, aprile, maggio? I numeri spaventosi dei contagi e delle morti? Facciamo tutti un esame di coscienza. Da parte mia continuerò a intensificare i controlli ma tutti dobbiamo impegnarci a rispettare le regole: manteniamo le distanze, indossiamo sempre la mascherina (non al polso, non sotto il mento, ma a coprire naso e bocca!), non creiamo assembramenti, non ci abbracciamo. È l’unico modo per uscirne. Forza”.