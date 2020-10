Vieste si veste di rosa per salutare il Giro d’Italia

Vieste, 3 OTT. 2020- Stasera Vieste si illuminerà di rosa per salutare l’arrivo del Giro d’Italia. La cittadina garganica, infatti, ospiterà, com’è noto, l’ottava tappa del più grande evento ciclistico nazionale, la Giovinazzo-Vieste, in programma per sabato prossimo, 10 ottobre.

Stasera, e per tutto il periodo d’attesa per l’arrivo della carovana, si coloreranno di rosa, colore che contraddistingue il giro, il Pizzomunno, con la splendida falesia che lo circonda, il faro e il municipio. Tre simboli importanti per Vieste, che ne caratterizzano l’aspetto turistico, marinaro ed istituzionale. Fonte: garganotv