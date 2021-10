STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 03 ottobre 2021. Una madre coraggio come tutte quelle che hanno fatto i conti dolorosamente con la vita e come anche tutti i padri.

Per un genitore non può esistere un dolore più grande e donerebbe la propria vita senza pensarci un attimo…se solo potesse. Eppure accade che una linea di confine venga a sovrapporsi ‘inspiegabilmente’, oppure per chi è credente, accompagnata da un filo motivatamente religioso. Alla fine però il dolore persiste ed è immane.

Carmen Riccio lo tramuta in speranza di vita migliore e, nel corso degli anni, continua a prodigarsi. Lei vuole nascondersi ed in fondo la sua mano non opera da sola. Vi è un Angelo…il suo piccolo Mirko che, proprio come tanti Angeli continuano anch’essi a farsi sentire da quel mondo in cui tutti immaginiamo che vivano felici, il Paradiso.

Nasce così “IL GIARDINO DEGLI ANGELI” nella cittadina di Torremaggiore. Sabato 2 ottobre, alle ore 10,00, ne è avvenuta l’inaugurazione.

È un luogo di pace dove poter sostare tra il verde, immergendosi come in un’oasi di serenità, e che si trova in via Vincenzo Lamedica, di fronte al Ristorante “Palm Beach”.

La sua realizzazione è stata resa possibile grazie anche al patrocinio del Comune di Torremaggiore, al sostegno del CSV Foggia e dell’Associazione “Mirko Valerio Emanuele“, la cui Presidente, oltre che fondatrice è la stessa Carmen RICCIO e grazie a tantissimi amici e cittadini che continuano ad aiutare interessandosi.

Continuare a fare del bene è una ‘promessa’ fatta al proprio angioletto prima che raggiungesse la volta celeste ed in cui trapela un amore incommensurabile, come quello che lega tutti coloro che hanno perduto i propri cari.

All’inaugurazione erano presenti Don Renato che ha provveduto alla benedizione e diverse Scuole Materne che hanno partecipato con grande entusiasmo; gli Assessori Lucia DI CESARE, Ilenia COPPOLA e Marco FAIENZA, nonché Vicesindaco; l’AVIS; l’AVO; le GUARDIE AMBIENTALI; l’Associazione “SACCO E VANZETTI“; il gruppo Arcieri “TERRAE MAIORIS”; LEGAMBIENTE; il VESPA CLUB.

È stata una cerimonia commuovente.

Laddove quella linea di confine invisibile ed inspiegabile lacera l’animo adulto, si è potuto assistere invece ad un qualcosa di magico e vitale dato da piccole mani tese al cielo.

Mirko era lì presente e quale Angelo raffigurato dalle stesse anime innocenti, per un tratto si è soffermato dietro un albero.

In quegli istanti interminabili e scanditi dall’emozione nel cercare una ragione per comprendere dove fosse finito, regnava pacifica un’improvvisa quiete.

Mirko sembrava essersi nascosto dietro le fronde come ripercorrendo proprio ciò che accade quando qualcuno lascia la sua impronta terrena…eppure l’Angelo nascosto dietro l’albero frondoso non era rimasto imbrigliato… è volato poi davanti agli occhi attoniti e felici di tanti bimbi, gli stessi che considerano ancora il tutto come un ‘continuo’.

Ed è quello che Mirko ha voluto trasmettere.

La continuità dell’Amore nell’animo di chi si soffre e di chi veglia con il suo sorriso celeste.

Spesso rimane difficile da credere, eppure le nostre emozioni continuano a parlare direttamente al nostro cuore, senza possedere un’impronta terrena, proprio come quella di un piccolo Angelo.

“MIRKO VIVE ANCORA“.

(dedicato a Carmen).