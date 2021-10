Assegno di divorzio all’ex anche se convive con un altro

(FONTE: laleggepertutti). Se stai pagando l’assegno di divorzio alla tua ex e ti risulta che lei già convive con un’altra persona, sappi che dovrai continuare a versarle comunque i soldi. Almeno se la convivenza non è stabile in termini di vita e in termini economici. Lo ha deciso la Cassazione con un’ordinanza appena depositata [1].

In pratica, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’ex moglie si era legata sentimentalmente ad un altro uomo ma, da quanto è risultato, non in modo completamente stabile: lui «si limitava» a dormire da lei per poi passare il resto della giornata con il figlio avuto da una precedente relazione. Significa, secondo l’ordinanza dei giudici di legittimità, che la donna ha diritto all’assegno divorzile poiché, paragonando la situazione economica tra i due coniugi, la sua nuova relazione non le garantisce la possibilità di sostenere «una vita dignitosa».

In altre parole: rifarsi una vita con una persona ma limitarsi a dormire insieme non condividendo tutto il resto (stipendi, convivenza, problemi pratici, ecc.) non basta ad eliminare l’assegno, poiché la donna deve continuare a badare a sé stessa da sola. (FONTE: laleggepertutti).