Che carattere il Foggia. I rossoneri ribaltano il Messina 3-1 (FOTO)

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 03 ottobre 2021. Su un terreno di gara ai limiti dell’inguardabile, importante affermazione del Foggia di Zeman che nel settimo turno del campionato di serie C. girone C, batte in rimonta il Messina per 3a1.

Sorpresa tra i titolari: il boemo promuove tra i pali Volpe e concede un turno di riposo ad Alastra. In difesa rientra Martino, in luogo di Garattoni. Prima linea confermata dopo la bella prova e i tre gol di Andria. Sullo risponde con le novità Fazzi e Milinkovic in luogo di Russo e dell’ex Balde.

Il Foggia parte bene e al 4′ ci prova con una punizione di Petermann con palla deviata in angolo. Nicoletti al 10′ centra per Merola ma Lewandowski si salva di piede. Al primo affondo, però, gli ospiti. Minuto 14′ Fazzi si libera a centrocampo e suggerisce per Vukusic che solo davanti a Volpe non perdona. La reazione del Foggia non si lascia attendere. Al 21′ Curcio pesca Nicoletti, anticipato in area di rigore.

Dopo due timidi tentativi di Petermann, il Foggia impatta. Proprio il rientrante Martino al 37′ lascia partire un siluro da fuori area che batte l’estremo giallorosso. Il Foggia è galvanizzato e va subito vicinissimo al raddoppio sugli sviluppi di una punizione, Merola tenta il tiro ma Lewandowski respinge in due tempi. Tutti a prendere un thè sul risultato di 1a1 dopo i primi 45’ di match.

Pronti –via nella ripresa è pericoloso il Messina con il neoentrato Balde su cui è attento Girasole. Gli uomini di Sullo si rivelano un buon complesso e la gara si mantiene su un piano di equilibrio. Al 55′ Fazzi su punizione tenta la sortita ma Volpe non si lascia sorprendere. Tre minuti dopo è Fofana a sparare alto sopra la traversa.

I rossoneri piano piano riprendono a macinare gioco. Al 59′ Foggia si riaffaccia in avanti con Martino che non si intende con Merola. il capitano Curcio pecca di mira, in due occasioni, prima con una conclusione alta e poi di poco a lato. Merkaj sciupa al 73’ un buon contropiede ma i padroni di casa vogliono la vittoria e continuano a spingere.

Sul finire di gara, giunge il vantaggio. Curcio trova con un cross al 85′ Merkaj che di testa in buona elevazione fa esplodere lo Zaccheria. Nel finale i locali legittimano la vittoria nel 4°minuto di recupero con Rocca. Il centrocampista scambia con Merkaj e con un sombrero supera Lewandowski.

Seconda vittoria consecutiva per la truppa zemaniana che dà continuità di risultati e sale a 12 punti in classifica, issandosi in quinta piazza.

A 5 punti dalla capolista Bari, vittoriosa nel big match, con la rete di Scavone contro il Monopoli.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 03 ottobre 2021

Calcio: Bari-Monopoli 1-0

L’undici di Mignani consolida il primato nello scontro diretto

(ANSA) – BARI, 03 OTT – Il Bari consolida il primato nel girone C di Lega pro battendo per 1-0 il Monopoli nel derby al San Nicola, davanti a quasi diecimila spettatori. Antenucci e compagni hanno avuto la meglio degli avversari con un gol di Scavone al 34′ della ripresa: la rete è arrivata con un colpo di testa (su cross di Ricci) che ha sorpreso il portiere Loria.

La sfida è stata molto equilibrata: il Bari è apparso più propositivo e detentore per tutti i 90′ della supremazia territoriale, il Monopoli ha tentato di tenere in allerta Di Cesare e Terranova grazie a rapide ripartenze. Nel primo tempo ci sono state due occasioni di rilievo, di Simeri e Hamlili, mentre nella ripresa il Bari ha attaccato con maggiore intensità. I biancoverdi, di contro, hanno costruito nitide palle gol con Piccinni e Grandolfo. Nel finale Celiento ha sfiorato il raddoppio. Mignani, infine, ha prudentemente cambiato modulo (dal 4-3-1-2 al 5-3-2), gestendo il forcing degli ospiti. Con quattro punti di vantaggio sulla Turris seconda (in condominio con Francavilla e Monopoli), il club di Luigi De Laurentiis consolida il proprio primato in classifica.

(ANSA).