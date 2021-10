Dati dell’affluenza alle ore 19.00 nei 13 Comuni della Capitanata al voto

Dal sito Eligendo la seconda schermata dell’affluenza alle amministrative nei 13 Comuni della Capitanata, ore 19. Il dato è al monento in calo rispetto alle amministrative precedenti e nei centri in cui si andrà al ballottaggio si nota una certa preoccupazione per come si va configurando la presenza alle urne considerando che, domani, è giorno di lavoro. Nell’ultima colonna, la percentuale delle amministrative precedenti, ore 19.

ALBERONA 6,69 22,66 50,65 ASCOLI SATRIANO 10,99 33,36 55,74 CANDELA 22,23 48,75 52,15 CASALNUOVO MONTEROTARO 10,91 30,93 50,38 CELENZA VALFORTORE 11,43 39,48 48,65 CERIGNOLA 11,14 29,27 43,44 LESINA 15,82 37,64 58,46 PANNI 10,38 29,94 33,01 SAN MARCO IN LAMIS 10,52 27,36 40,54 SAN NICANDRO GARGANICO 10,41 28,00 40,05 SANT’AGATA DI PUGLIA 16,85 42,96 56,20 VIESTE 10,13 24,86 46,79 ZAPPONETA 16,55 46,28 68,64