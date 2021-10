La danza dei demoni: il nuovo singolo di D.Guerrera in finale nazionale al contest “Promuovi la tua musica”

E’ uscito il 24 settembre in tutti gli store digitali il secondo lavoro da solista del cantante chitarrista dei monti Dauni (Carlantino, Foggia, per la precisione) D.Guerrera, conosciuto sui social anche come Chef Rock.

A distanza di un anno dal suo primo Ep solista “Dentro il confine”, Chef Rock pubblica un nuovo singolo intitolato “La Danza dei demoni”. Il brano, con sonorità decisamente dark, esplora le paure e i demoni interiori di ognuno di noi, con i quali secondo l’artista, spesso ci ferma a ballare più del dovuto.

Le chitarre hanno sicuramente un ruolo importante in questo brano, ma anche

il sound del basso con una sonorità post-punk si fonde perfettamente con il

clima oscuro della traccia.

Ma non è tutto. Il cantautore di Carlantino, grazie a questo brano è volato in finale partecipando al contest “Promuovi la tua musica” e avrà la possibilità di esibirsi nella tappa milanese del contest, il 27 novembre. In giuria ad ascoltare la sua esibizione,ci sarà il direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni.

Link per seguire l’artista sui socia:

Instagram: https://www.instagram.com/chef_rock_official/

Facebook: https://www.facebook.com/chefrockofficial

Link brano: youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EZhF1TnBqIk