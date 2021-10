“E’ assurdo. In una notte 6 ragazzi in pronto soccorso a Manfredonia per lesioni”

Manfredonia, 03 ottobre 2021 . “È possibile che in una città relativamente piccola come Manfredonia io debba refertare in un ‘normale’ sabato sera ben 6 (SEI!) ragazzi ventenni vittime di aggressioni con lesioni anche gravi?

Pensate che ci voglia molto a far scappare il morto di questo passo? Non accetto frasi come ‘le leggi ci sono, basta farle rispettare’ oppure ‘anche se li prendono non gli fanno niente‘”.

E’ quanto scrive pubblicamente sui social il dr. Francesco Lapolla (nel riquadro,ndr), Dirigente Medico Pronto Soccorso presso Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, in seguito alle risse avvenute nella notte trascorsa nel centro sipontino.

“Io chiedo a tutte le persone che un domani amministreranno questa città di non promettere cose straordinarie ma di iniziare dalle cose piccole, pensate a come fare affinché in questa città i ragazzi si divertano correttamente e che non vedano nella violenza e nella vita criminale la normale evoluzione della propria giornata/nottata. È compito della Politica, della Scuola e della Famiglia e dove pecca una deve intervenire l’altra.

Amministrare una città vuol dire anche questo!”, conclude il dr. Lapolla.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 03 ottobre 2021