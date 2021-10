Manfredonia e ANC ricorda il Generale Michele De Finis

Manfredonia, 2 ottobre 2021. Con devozione si rinnova un omaggio dei Carabinieri dell’ Arma e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e della città di Manfredonia al cittadino Generale Michele De Finis più volte premiato poiché distintosi in ambito lavorativo e nella vita.

Manfredonia – IL generale dell’Arma dei Carabinieri Michele De Finis ha ricevuto oggi onori nella strada a lui dedicata e dove è stata posta la corona di alloro in suo ricordo, voluta dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia. Figlio di questa città, De Finis si è distinto nella vita e nel lavoro per meriti eccezionali. Come narrano alcuni libri di storia delle imprese del generale De Finis, ci piace ricordare che fu il negoziatore della resa di Trento da parte dell’esercito nazista durante la seconda guerra mondiale, atto che permise di salvare la città da una distruzione quasi certa. Fu anche la mente coordinatrice della resistenza in provincia di Trento, riuscendo a coniugare le funzioni di capo del Gruppo dei Carabinieri del Trentino con l’attività d’intelligence. Michele De Finis, all’epoca tenente colonnello, dimostrò di essere un uomo carismatico e un costruttore di pace, tanto da far breccia nei cuori dei trentini, notoriamente non facili all’amicizia. Non uno dei suoi uomini tradì il popolo italiano e gli ideali dell’Arma. Erano presenti i parenti del generale, i nipoti Saverio De Girolamo e Sante Lazzaro De Finis, il Maggiore dei Carabinieri Piergiuseppe Zago, Il Presidente ANC Michele Trotta, una rappresentanza “Corri Manfredonia” Trofeo Michele de Finis, la delegazione ANC di Manfredonia, Cerignola e paesi limitrofi, oltre agli alunni dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Manfredonia, tutti commossi al suono della tromba di Giuseppe Lodia affiancato da Marcello Fortarezza della Banda musicale dei Carabinieri.

Foto Michele Rinaldi